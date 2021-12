PSG / OGCN : Les notes des Parisiens

Dans le cadre du choc de la 16e journée de Ligue 1, le PSG (1er) affronte Nice (3e) au Parc des Princes. Une soirée exceptionnelle pour les spectateurs présents au stade puisque Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma ont présenté leurs trophées reçus lundi soir, le Ballon d’Or et le Trophée Yachine.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire face à de nombreuses absences (Neymar Jr, Wijnaldum, Sergio Ramos, Bernat, etc…) et a donc titularisé à la surprise générale le jeune Eric Junior Dina-Ebimbe au milieu de terrain. À noter que l’attaque Rouge & Bleu était composée du trio Mbappé – Messi – Di Maria. Comme (trop) souvent, la première mi-temps est soporifique et les occasions se font rares. Hormis un tir de Kylian Mbappé bien repoussé par Benitez, les supporters parisiens n’ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Gianluigi Donnarumma brille avec deux belles interventions. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Marquinhos tentent d’accélérer et enchaînent les situations… Mais trois minutes avant l’heure de jeu, Dolberg manque l’immanquable ! À 1m50 de la ligne de but, le Danois place une tête… qui s’écrase sur le montant Rouge & Bleu. Le rythme reste correct mais les occasions n’arrivent pas… Mbappé rate une énorme occasion en un contre un… Le Parc pousse, mais rien ne se passe ! Premier match nul concédé cette à domicile, et deuxième 0-0 de la saison. Rendez-vous ce samedi sur la pelouse du RC Lens.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 5,5 – I. Gueye 6, Danilo P. 6, Dina Ebimbe 5 – Messi 5, Mbappé 4,5, Di María 5.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6,5 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 5,5 – I. Gueye 5, Danilo P. 6,5 , Dina Ebimbe 5,5 – Messi 4, Mbappé 3,5, Di María 4

Les notes de Guillaume De Freitas : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 7, Kimpembe 5, Nuno Mendes 6 – I. Gueye 6, Danilo P. 6, Dina Ebimbe 5 – Messi 5, Mbappé 6, Di María 5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 5,5 – I. Gueye 5, Danilo P 5,5, Dina Ebimbe 5- Messi 5, Mbappé 4, Di María 5.

Les notes de Théodore Vives : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 5,5 – I. Gueye 7, Danilo P. 6,5, Dina Ebimbe 5- Messi 6, Mbappé 4, Di María 4,5.

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 5,5 – Gueye 5, Danilo 5,5, Dina Ebimbe 5- Messi 5, Mbappé 4, Di María 5.