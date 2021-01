La 22e journée de Ligue 1 débutait ce vendredi soir avec le match entre Lyon et les Girondins de Bordeaux. Après avoir perdu contre Metz, qui a entraîné la perte de la tête de la Ligue 1, Lyon a atomisé Saint-Etienne lors du derby la semaine dernière (0-5). Ce soir, les Lyonnais pourraient mettre la pression sur ses deux adversaires pour le titre – le PSG et Lille – avec la réception des Bordelais. Ces derniers restent sur trois victoires consécutives et voudront poursuivre cette belle série pour poursuivre sa remontée au classement. Ce sont les Bordelais qui dominent les 30 premières minutes de cette rencontre mais une domination stérile. C’est même Lyon qui s’est procuré les meilleures occasions avec notamment Guimaraes sur une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface mais Costil s’est magnifiquement détendu pour détourner en corner. Lyon va ouvrir le score par l’intermédiaire de Toko-Ekambi qui propulse le ballon au fond des filets à bout portant (1-0, 32e). L’attaquant marque son 10e but de la saison. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score à l’avantage des Lyonnais. En seconde période, Bordeaux va se procurer deux belles occasions par l’intermédiaire de Oudin (50e) et Hwang (52e). Un bon début de seconde mi-temps qui va être récompensé par un but de Kalu. Après une relance ratée de Mendes, Adli trouve Oudin qui centre pour Kalou qui propulse le ballon au fond des filets (1-1, 55e). Lyon et Bordeaux vont se procurer deux belles occasions (78e, 79e) mais c’est Lyon qui va l’emporter sur le fil grâce à Léo Dubois (2-1, 93e). Avec cette victoire, Lyon reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 avant les matches du PSG et de Lille ce week-end.