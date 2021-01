Après les victoires du PSG et de Lille ce week-end, Lyon se trouve à cinq points des deux leaders de la Ligue 1. Les Lyonnais qui jouent ce soir le derby sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Etienne. Leader et champion d’automne à l’issue de la phase aller de cette saison 2020-2021, Lyon reste deux résultats poussifs avec un nul contre Rennes (2-2) et une défaite à domicile contre Metz la semaine dernière (0-1). Les Lyonnais voudront retrouver le gout de la victoire pour pas voir ses deux concurrents prendre le large. De son côté, Saint-Etienne reste sur une série noire de trois nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Les Verts sont également fortement touchés par la Covid-19. Un derby, la plus belle affiche pour se relancer ?

Le XI de Saint-Etienne : Moulin – Sissoko, Camara, Kolodziejczak, Trauco – Moueffek, Gourna-Douath, Gabard – Neyou – Abi, Hamouma.

Le XI de Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio – Caqueret, T. Mendes, Guimaraes – Kadewere, Depay, Toko Ekambi.

