Trois à quatre semaines d’indisponibilité pour Mauro Icardi

Sorti sur blessure lors du succès du PSG sur la pelouse du Stade Brestois (2-4, 3ème journée de Ligue 1), Mauro Icardi, qui avait fait un bon début de saison, sera éloigné des terrains pendant près d’un mois. C’est le club parisien qui l’a annoncé via un communiqué médical publié ce lundi après-midi.

L’Equipe avait déjà fait un point à ce sujet en expliquant que Mauro Icardi souffrait d’une entorse acromio-claviculaire et que sa durée d’indisponibilité était estimée à trois semaines environ. Une information corroborée par le communiqué médical du PSG qui vient tout juste de tomber : “Les examens pratiqués confirment que l’Argentin souffre d’une entorse de grade 2 de l’acromio-claviculaire droite. Le retour à l’entraînement collectif est estimé entre trois et quatre semaines“, peut-on lire sur le site officiel rouge et bleu.