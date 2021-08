Revue de presse PSG : Brest, Gueye, Hakimi, Herrera, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 août 2021 : La victoire face à Brest (4-2), Ander Herrera et son début de saison réussi, le match XXL d’Achraf Hakimi…

“Sans Messi ni Neymar, le PSG a poursuivi à Brest son sans-faute en Ligue 1 (4-2), hier soir, avec le premier but de la saison de Mbappé”, constate l’AFP. “Le PSG n’a pas laissé son moral au beau fixe se faire envahir par les nuages gris du Finistère, ou la furia de «Pirates» qui ont cru jusqu’au bout pouvoir égaliser. Imperturbable à la pression folle de Brestois pas loin du 3-3, Di Maria a scellé le sort du match d’un lob (90e). Son geste de grande classe a conclu une nouvelle soirée spectaculaire d’une équipe qui n’a pas besoin de toutes ses stars pour faire le show.”

“Pour narrer le dernier quart” de ce Brest-PSG, “il faudrait se poser tranquillement, à tête reposée. Puis raconter en mimant quelques actions, en haussant la voix sur d’autres pour faire revivre au mieux ce qui restera comme un spectacle qui est sorti de l’ordinaire“, juge Le Télégramme. “Brest a perdu 4-2, mais a été applaudi sur les coups de 23h. Parce que son public a compris que son Stade Brestois avait gagné ailleurs. Et que trois points au classement valent parfois moins qu’une osmose collective qui peut vous construire un collectif sur toute une saison. Brest posera encore de gros soucis à ses adversaires, c’est une certitude. Et tous ne s’appelleront pas Paris Saint-Germain.”

“Le PSG ne devrait pas abandonner beaucoup de points cette saison. […] Brest s’est accroché à l’illusion d’un résultat nul après le but de Mounié à cinq minutes de la fin” mais “le club breton a été rappelé à une réalité bien moins joyeuse qu’espéré par ce lob de Di Maria (90e) […] et même si tout n’est pas encore réglé comme du papier à musique, la première période parisienne fût un modèle de patience, de possession active, de mouvements et de réalisme” explique L’Équipe dans son édition du jour. Le retour de Marco Verratti “n’est pas étranger à la vitesse de circulation de balle de son équipe, mais il s’ajoute à une disponibilité permanente de ses coéquipiers et notamment d’Achraf Hakimi, formidable de justesse technique, à l’image de sa passe décisive pour Di Maria”, ajoute le quotidien sportif. Avant le retour de Messi, “Pochettino a le temps de réfléchir à une organisation qui conviendra le mieux à son équipe.”

Achraf Hakimi, qui a été le meilleur parisien sur la pelouse ce vendredi, est d’ores et déjà “un des animateurs du vestiaire” et “s’il continue à enchainer les prestations d’un tel niveau, il ne va pas tarder à devenir un des chouchous des supporters”. L’Équipe est extrêmement enthousiaste sur le niveau de l’international marocain et “par sa vitesse, son volume de courses et sa justesse technique dans les 30 derniers mètres, il est une arme de destruction massive face aux défenseurs adverses.” Tactiquement “le schéma parisien était clair et très séduisant à voir en première période : avec des redoublements de passes à l’intérieur du losange et au bout renversement vers Hakimi.” Mais pour profiter pleinement des qualités de l’ancien interiste, “les relayeurs au milieu de terrain devront être très efficaces dans la couverture de la largeur.” Si ce n’est pas le cas, Achraf Hakimi “pourrait se retrouver en difficulté. Car la seule inconnue se situe dans sa capacité à tenir le duel défensif et à être rigoureux dans ses placements lors des matches à haute intensité.” Le joueur “reste encore perfectible”, conclut le média sportif.

Les notes de L’Équipe pour les joueurs du PSG : Navas 4 / Hakimi 8 / Kehrer 6 / Kimpembe 4 / Diallo 3 / Wijnaldum 5 / Gueye 7 / Herrera 7 / Verratti 7 / Mbappé 5 / Icardi 4

“Avec trois victoires dont deux à l’extérieur, une équipe expérimentale […] Paris réalise une entame réussie dans cette édition à défaut d’être brillante. Mais quelle grosse écurie l’est en août et en Europe ? En général, ce n’est ni le lieu ni le moment. […] En plus, ils ajoutent à chaque étape des nouveautés, des cadeaux, des retours payants. À Brest, Gana Gueye, empêché par le Covid depuis le Trophée des champions perdu, a signé un come-back saisissant dans le onze avec une frappe lumineuse de 40m […] Les trois premiers matches de la saison de Ligue 1 du PSG dégagent une impression identique, les mêmes qualités mais aussi les mêmes défauts. Il y a des jambes, de bonnes surprises comme le début de championnat réussi d’Ander Herrera, les appels tranchants d’Achraf Hakimi, du mouvement et des volontés offensives.” rapporte Le Parisien de ce samedi. Le quotidien francilien ajoute que dans “la colonne des moins, persiste une fragilité défensive, trop d’arrêts à effectuer pour Navas, un déchet offensif conséquent avec parfois des combinaisons brouillonnes.”

Ander Herrera est donc mis en avant pour ses bonnes prestations depuis le début de cette saison et donne l’impression d’avoir “retrouvé un deuxième souffle au PSG” alors qu’il avait “des difficultés à marquer le public et à démontrer qu’il a bien sa place dans cet effectif de stars.” Déjà face à Troyes lors de la première journée, l’Espagnol “avait déjà impressionné son monde, multipliant ballons courts et longues ouvertures, impliqué sur les deux buts parisiens” et ce vendredi, il a livré une nouvelle belle performance. Le média s’interroge sur le rôle qu’Ander Herrera pourrait avoir dans ce groupe qui récupère peu à peu ses titulaires. “Le même que la saison passée au cours de laquelle il a participé à 47 rencontres, toutes compétitions confondues. Sans jamais réclamer plus.” Par ailleurs, Neymar et Messi sont allés à Barcelone pour le week-end et devraient revenir dès lundi à Paris pour la reprise de l’entrainement. Les deux joueurs pourraient être présents dans le groupe le week-end prochain face à Reims (20h45).

Les notes du Parisien pour les joueurs du PSG : Navas 5 / Hakimi 6 / Kehrer 5 / Kimpembe 5 / Diallo 4 / Wijnaldum 4 / Gueye 7 / Herrera 6 / Verratti 6 / Mbappé 6,5 / Icardi 3