Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino s’est fait signifier qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine il y a plusieurs semaines. Mais les discussions autour des indemnités de départ de son staff et lui ont duré. Selon certaines rumeurs, le technicien argentin souhaitait récupérer les primes de performances de la saison prochaine. Mais après plus de 15 jours de négociation, les deux clans ont réussi à trouver un accord comme plusieurs médias français l’ont dévoilé plus tôt dans la journée.

Le PSG et Pochettino ont trouvé un compromis pour les indemnités de départ

Une information confirmée ce jeudi soir par l’Equipe. Le quotidien sportif – via son site internet – a expliqué que le PSG et Mauricio Pochettino ont trouvé un accord sur une enveloppe globale de 10 millions d’euros. Le média rappelle que « les discussions se sont étendues car les dirigeants parisiens souhaitaient revoir à la baisse les indemnités de départ, tandis que le technicien argentin ne voyait aucune raison de faire une faveur alors qu’il a été prié de faire ses valises le 10 juin dernier. » Les documents auraient été signés ce jeudi selon l’Equipe. Avec cet accord, la porte est ouverte pour l’officialisation de l’arrivée sur le banc parisien de Christophe Galtier.