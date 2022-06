Le PSG est sur le point d’annoncer sa première recrue. En effet, Vitinha a passé sa visite médicale ce jeudi et devrait être officialisé dans les heures qui viennent. Le jeune milieu de terrain portugais (22 ans) devrait apporter sa qualité technique et sa bonne vision du jeu à l’entrejeu des Rouge & Bleu. Bertrand Latour, explique que le profil du néo-international lusitanien donne envie de le voir à Paris.

Latour a hâte de voir Vitinha au PSG

« Je trouve que par le profil, ça me semble être intéressant. On verra bien. Mais parfois, le PSG s’est un peu trompé au milieu de terrain. Ça demande un niveau d’exigence technique très très élevé pour jouer au Paris Saint-Germain, être capable de combiner avec Verratti, de jouer avec Neymar et tous ces joueurs-là, assure le journaliste dans l’Equipe de Greg. Sur le profil, ça me donne envie. On verra bien comment il réagit au contexte. Sa vie va changer aussi. Porto est un très grand club mais là, vous rentrez dans une autre dimension financière, pression, exigence, vestiaire. Mai bon, curieux de le voir. »