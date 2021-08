Vers 11 heures la police s’est installée au niveau des vols privés de l’aéroport El Prat de Barcelone. Cela pourrait concerner Lionel Messi en passe de rejoindre Paris. ET le PSG. Aux dernières nouvelles la star argentine était à son domicile avec ses amis Luis Suárez et Pepe Costa. Depuis lors c’est l’attente pour les journalistes qui s’agglutinent devant l’aéroport de Barcelone. Le journaliste de Téléfoot Julien Maynard annonce un accord trouvé ce matin entre les différentes parties. Un deal confirmé par différentes sources. La prochaine étape avant de signer au PSG est la visite médicale. Le compte à rebours est relancé. Le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon parle d’un Lionel Messi attendu dans l’après-midi dans la capitale française. Jonathan Bensadoun vous fera vivre sur place pour Canal Supporters cette arrivée historique. Le Parisien parle d’une potentielle présentation mercredi au Parc des Princes “même si l’amphithéâtre du sous-sol du stade semble bien petit pour accueillir la plus grande star de l’histoire du championnat de France.”

MAJ – Arrivé un peu avant 13 heures à l’aéroport d’El Prat, Jorge Messi a confirmé aux journalistes que son fils, Lionel, signait bien aujourd’hui au PSG. Dans la foulée Lionel quitte son domicile de Castelldefels et prend la direction de l’aéroport avec ses proches.