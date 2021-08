Ramos espéré à l’entraînement collectif la semaine prochaine (RMC)

Quand Sergio Ramos disputera son premier match avec le PSG ? Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, le défenseur espagnol de 35 ans s’entraîne à l’écart du groupe. Après avoir connu une saison 2020-2021 marquée par les blessures avec le Real Madrid, l’ancien capitaine du Real Madrid est victime d’une blessure à un mollet depuis quelques jours. Ainsi, il n’a pas pu participer aux matches de préparation, au Trophée des Champions et au premier match de Ligue 1 avec le club de la capitale.

Et comme le rapporte RMC Sport, Sergio Ramos manquera également le match face au RC Strasbourg ce samedi au Parc des Princes. “Une reprise de l’entraînement collectif est espérée en début de semaine prochaine par le Paris Saint-Germain” Si tout se passe bien, la présence de l’Espagnol peut être espérée pour le match face au Stade Brestois le 20 août. “Sinon, le dernier match avant la première trêve internationale est fixé au 29 août, contre le Stade de Reims“, conclut le média sportif.

Plus tôt dans la journée, Infosport + se montrait plus pessimiste et mentionnait une absence d’un ou deux mois pour Sergio Ramos. Le PSG donnera plus de détails dans son point médical de veille de match ce vendredi.