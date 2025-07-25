Un nouveau titi va signer son premier contrat professionnel avec le PSG

Les équipes de jeunes du PSG performent ces dernières années. Certains titis arrivent à signer leur premier contrat professionnel avec le PSG. C’est le cas de Quentin Ndjantou.

Le PSG est l’un des meilleurs centres de formation de France. De nombreux titis frappent à la porte de l’équipe professionnelle chaque année. Certains arrivent à se faire une place au sein de celle-ci alors que d’autres quittent leur club formateur pour tenter de lancer leur carrière ailleurs. En ce qui concerne Quentin Ndjantou, il espère suivre les traces de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou bien encore Yoram Zague, Ibrahim Mbaye ou Noham Kamara.

Lié avec le PSG jusqu’en juin 2028

En effet, selon les informations de L’Equipe et du Parisien, le jeune milieu offensif s’apprêterait à signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il serait alors lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Pisté par l’Ajax Amsterdam ou bien encore des clubs allemands, il a donc décidé de poursuivre sa carrière au sein des Rouge & Bleu, lui qui était apparu sur la feuille de match pour la rencontre contre Montpellier en fin de saison dernière. Les quotidiens indiquent que c’est une victoire pour les dirigeants du PSG, qui ont vu Axel Tape (Bayer Leverkusen), Mahamadou Sangaré (Manchester City) ou Oumar Camara (Guimaraes), partir et signer leur premier contrat professionnel ailleurs.