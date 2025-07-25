Féminines – Laurina Fazer annonce son départ du PSG

Formée au PSG, Laurina Fazer arrivait en fin de contrat le 30 juin avec les Féminines du PSG. La jeune milieu de terrain (21 ans) a annoncé son départ de son club formateur.

Cet été, les Féminines du PSG ont vu Marie-Antoinette Katoto quitter le club pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Ce ne sera pas la seule joueuse formée au sein du club de la capitale à quitter le navire. En effet, Laurina Fazer (21 ans), qui arrivait en fin de contrat le 30 juin, a officialisé son départ sur son compte Instagram. La milieu de terrain, arrivée à l’âge de six ans au PSG, va donc poursuivre sa carrière ailleurs que dans son club formateur.

« Paris restera toujours dans mon cœur »

« Merci pour tout, Paris. Il est difficile de trouver les mots justes pour dire au revoir à ce club qui a été ma maison pendant tant d’années. Le PSG m’a vu grandir, m’a formé, m’a porté et aujourd’hui, il est temps pour moi de tourner la page. Ce club, c’est bien plus qu’un maillot, c’est une famille, une histoire, des souvenirs inoubliables. J’ai connu mes premières émotions de joueuse, mes premiers défis, mes premières victoires, mais aussi des défaites qui m’ont appris à me relever toujours plus fort. Je n’oublierai jamais les visages croisés à chaque entraînement, chaque match. Merci à tous les membres du staff, aux coachs, aux éducateurs de la formation, à mes coéquipières d’hier et d’aujourd’hui, vous avez tous marqué mon parcours et surtout, merci à vous, les supporters, vous avez été là, fidèles, bruyants. Vous ne savez pas à quel point vos encouragements résonnent dans le cœur d’une joueuse. Grâce à vous, le Parc, le Camp des Loges et les tribunes de France ont toujours eu une âme. Quitter ce club, c’est comme quitter une partie de moi. Mais je pars avec la tête haute, fière du chemin parcouru et remplie de gratitude. Paris restera toujours dans mon cœur. » Laurina Fazer quitte le PSG après un titre de championne de France U19, une Arkema Première Ligue et deux Coupes de France.