Abelhamid : « On a fait une bonne première mi-temps »

Malgré sa large défaite sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG ce soir (4-0), le Stade de Reims affiche quelques regrets, surtout sur ses actions manquées en première mi-temps. C’est ce qu’a expliqué Yunis Abelhamid – le capitaine rémois – au micro de Prime Video.

« On a commencé le match avec de bonnes intentions. On a fait une bonne première mi-temps et on aurait pu marquer. On prend le but juste avant la pause et après il y a eu les petites erreurs qu’on a payé cash. On a été trop attentistes au lieu de réagir et on se fait punir par des joueuses de qualité. Un peu de frustration, car on espérait prendre des points. Il va falloir retenir les bonnes choses pour les prochains matches.«