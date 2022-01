Le Stade de Reims s’est lourdement incliné ce soir contre le PSG (4-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Mais les Rémois n’ont pas démérité et mis en difficulté les Rouge & Bleu en première mi-temps. Oscar Garcia s’est dit fier de ses joueurs malgré cette large défaite.

« Je préfère perdre comme ça que comme on l’a fait la semaine dernière. Aujourd’hui, on a montré de la personnalité. En première mi-temps, je crois que l’on a fait un match presque parfait, à notre meilleur niveau, salue le coach rémois pour Prime Video. […]On a voulu presser, récupérer le ballon plus haut parce que l’on a une bonne relance. […]Je suis très fier de mes joueurs. L’échange avec Messi ? On se connaît du Barça, j’ai vu presque tous ses matches avec le club de mon cœur. […]Je suis un peu triste qu’il soit ici et pas à Barcelone mais je suis quand même content parce que l’on peut jouer ici contre lui.«