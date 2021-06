Ancelotti : “En équipe de France c’est Mbappé qui fait peur”

Les huitièmes de finale du Championnat d’Europe débutent ce samedi avec un Pays de Galles/Danemark (18h, beIN) et un Italie/Autriche (21h/M6 et beIN). La Nazionale a brillé avec trois belles victoires en phase de groupes. Carlo Ancelotti pense que l’Italie sera au rendez-vous de la finale malgré les embuches. C’est ce que l’entraîneur du PSG de 2011 à 2013 a confié à Il Giornale.

“Cette Italie est différente des autres. La Belgique s’incarne dans Lukaku, le Portugal a son diamant avec CR7, en équipe de France c’est Mbappé qui fait peur, mais j’ai du mal à n’en choisir qu’un dans l’équipe de Mancini. Et cela peut être un avantage au final car pas un seul n’est chargé d’attentes. Pas même Verratti ? Je le connais bien, je l’ai formé à Paris, maintenant il a une expérience internationale. Il est l’un des rares du groupe italien à avoir disputé la Ligue des champions. Maintenant qu’on entre dans le vif du sujet dans l’Euro, ça peut compter. L’Italie, après l’Autriche, toucherait la Belgique ou le Portugal puis la France. De l’autre côté, cela aurait été plus confortable. Et en fait, vous verrez que la Hollande arrivera dans le top 4. Je vois l’Angleterre et l’Italie en finale. Les premiers résultats semblent corroborer ma prédiction d’avant l’Euro. J’espère que ça finira comme ça.”