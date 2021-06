L’étonnante rumeur Joaquin Correa/PSG dans la presse romaine

Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Lazio, l’attaquant argentin Joaquin Correa (26 ans) n’a pas vraiment le profil du joueur recherché par le PSG sur le marché. Mais ce samedi, certains journaux italiens s’emballent et évoquent une offre parisienne. Le quotidien romain Il Messaggero par exemple. Après avoir rencontré le manager du joueur Alessandro Lucci, le PSG aurait déjà mis 30 millions d’euros sur la table. La Lazio semble prête à en demander plus, mais ce chiffre est plus que suffisant pour donner un départ positif aux négociations, explique le média généraliste. Le Corriere dello Sport rapporte lui des intérêts de Tottenham, d’Arsenal, et… du PSG pour Joaquin Correa “depuis quelques jours”. “Les Français pourraient mettre environ 35-40 millions d’euros sur la table. Une somme conforme aux demandes de la Lazio”, écrit le journal sportif romain. Dans ce qui ressemble à un grand bluff de marché.