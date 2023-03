Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, Marco Verratti, qui était suspendu face à Nantes, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Le match de demain

« C’est un match très important. On a perdu 1-0 à l’aller à la maison, mais tout reste à jouer. Il faut faire un grand match contre une grande équipe. Tous mes coéquipiers ont confiance. On est prêts.«

La confiance retrouvée depuis le match aller

« Après la défaite, on s’est parlé. On a fait trois matchs, trois victoires. On a retrouvé des repères, de la confiance. Pour gagner ici, il faut être à 100%. Que ce soit individuellement ou collectivement. Demain, il y aura beaucoup de grands joueurs sur le terrain. Ça va être la vérité, demain. Il faut montrer qu’on est bien, qu’on est fort. Gagner aide à gagner. Tu travailles mieux dans la semaine, tu es plus tranquille dans la tête. On a retrouvé le schéma qu’on connaît très bien, on se trouve bien, on est bien équilibrés. Le match à Marseille était un déclic, mais c’était surtout à part. C’est un match où devait gagner pour le championnat, contre les rivaux. Demain, ce sera un match contre une très grande équipe. Il faut faire un grand match, comme je l’ai dit. »

Les qualités de l’équipe

« On connaît nos qualités, les joueurs ont une grande personnalité, un grand caractère. La Ligue des champions se joue sur des petits détails. Pour les autres équipes, rencontrer le PSG ce n’est pas facile. Ça pourrait très bien être une finale, aujourd’hui, comme il y a quelques années. J’espère vraiment qu’on fera un très grand match, qu’on n’aura pas de regrets en rentrant aux vestiaires.«

Mbappé

« Kylian, c’est Kylian. On a de la chance de l’avoir ici. Il a une très grande personnalité, on a besoin de joueurs comme lui. On a confiance. On sait que rien n’est perdu. On a beaucoup de pression, parce qu’on joue pour quelque chose de gros. Mais on aime toujours avoir cette pression-là, pour des beaux matchs. Je suis sûr que notre équipe va donner le maximum, demain.«

Le Bayern

« Le Bayern va jouer son football. Il a un football très précis, avec agressivité, intensité, des joueurs forts dans les un-contre-un, dans les duels. Il faut gagner le plus de duels possibles, ça peut changer beaucoup de choses. Mais je pense que le Bayern ne va pas changer sa façon de jouer. »

Les leçons du match aller

« La première période contre le Bayern, c’était dur. Mais ça nous sert de leçon. On sait ce qu’on doit faire et ne pas faire. Ce sera un match différent de celui de Paris.«

Messi et Mbappé

« Dans les matches comme ça, on a besoin de tout le monde. Mbappé, c’est un joueur toujours présent dans les grands matches. On a besoin des onze qui débutent et de ceux qui vont rentrer. Le Bayern a l’habitude de jouer ces matches. C’est une équipe qui est préparée. Il faut qu’on soit à 100% dans tous les domaines. Avoir Kylian et Leo, des joueurs avec une très grande expérience, c’est une aide.«

Sa forme

« Le mois de janvier, c’était un peu dur. Avec la coupure du Mondial, c’était comme le mois de juillet. On avait perdu du rythme. J’ai eu une blessure qui m’a tenu loin. Aujourd’hui, je me sens très bien. Je me sens très bien sur un terrain. J’arrive à jouer de plusieurs façons. Je me sens bien avec mes coéquipiers, avec le système. Je me sens bien.«