Depuis le début d’année 2023, le PSG vit une période compliquée avec déjà 5 défaites et des prestations collectives indignes de ses ambitions. À cela s’ajoutent des performances individuelles très insuffisantes à l’image d’un Marco Verratti méconnaissable.

Auteur d’une première partie de saison de bonne facture avec le PSG, Marco Verratti est retombé dans ses travers en ce début d’année civile. Entre blessures, carton rouge et suspensions, le milieu de terrain du PSG, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, montre un visage inquiétant pendant ses rares apparitions lors des derniers matches, tout le contraire de son compatriote Gigio Donnarumma.

Un temps de jeu famélique

Sur les 12 matches joués par le PSG en 2023, l’Italien de 30 ans a seulement disputé 5 matches dont 3 dans leur intégralité (RC Lens, Olympique de Marseille et Bayern Munich) pour autant de défaites. Des chiffres frustrants tant le « Petit Hiboux » était lancé sur une belle dynamique pendant le premier tiers de la saison 2022-2023 avec seulement 2 matches manqués pour suspension (7-2 face au Maccabi Haïfa et 2-1 contre l’OGC Nice) sur les 23 rencontres disputées par les Rouge & Bleu. Mais depuis début janvier, l’ancien de Pescara apparaît de manière irrégulière dans le onze de Christophe Galtier. Pourtant à l’inverse de certains autres cadres de l’équipe, Marco Verratti n’a pas pris part à la Coupe du monde au Qatar, l’Italie n’étant pas qualifiée pour la compétition. Mais depuis sa blessure au quadriceps survenue avant le match face à l’Angers SCO le 11 janvier dernier, le champion d’Europe 2021 a dû mal à enchaîner les matches. Face au Stade de Reims (1-1), son entrée en jeu avait fait du bien à sa formation, qui en avait profité pour ouvrir le score sur l’une de ses actions. Mais cela aura duré seulement 14 minutes en raison d’un carton rouge logique reçu pour un tacle non maîtrisé sur le Rémois Junya Ito. Une sanction qui lui a valu deux matches de suspension et une nouvelle coupure dans son programme de remise en forme. À cela s’ajoute une gêne à la hanche gauche qui lui a fait manquer le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (11 février).

Un manque de rythme qui se ressent dans ses prestations avec le PSG, à l’image de ses deux dernières performances face au Bayern Munich (0-1) et au LOSC (4-3). En 2023, Marco Verratti a seulement disputé 360 minutes, soit une moyenne de 4 matches dans son intégralité sur les 12 disputés par le club parisien. Et jusqu’au huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain, le natif de Pescara pourra seulement compter sur le Classico face à l’Olympique de Marseille ce dimanche pour continuer à retrouver du rythme. En effet, en raison d’un nouveau carton jaune totalement immérité reçu dimanche dernier, le numéro 6 du PSG sera suspendu contre au FC Nantes (4 mars). Même si la qualification sera l’objectif prioritaire à l’Allianz Arena dans deux semaines, il devra également faire attention car il sera sous la menace d’une suspension pour un éventuel quarts de finale aller de Ligue des champions en cas de nouvelle sanction en Bavière.

Marco Verratti face à Lille (Image : psg.fr)

Temps de jeu de Verratti en 2023*

RC Lens / PSG (3-1) – 90 minutes

PSG / Angers SCO (2-0) – blessure (douleur au quadriceps droit)

Rennes / PSG (1-0) – blessure (douleur au quadriceps droit)

PSG / Stade de Reims (1-1) – 14 minutes (carton rouge)

Montpellier / PSG (1-3) – suspension

PSG / Toulouse (2-1) – suspension

OM / PSG (2-1) – 76 minutes

Monaco / PSG (3-1) – (gêne à la hanche gauche)

PSG / Bayern Munich (0-1) – 90 minutes

PSG / LOSC (4-3) – 90 minutes

*Source : Transfermarkt

Pertes de balle, manque de précision dans le jeu, Verratti ne rassure pas

Si les performances de Marquinhos sont pointées du doigt depuis plusieurs mois, l’autre cadre le plus ancien de l’effectif, Marco Verratti, ne rassure pas non plus lors de ses rares apparitions sur le terrain. Preuve en est avec ses deux récentes performances face au Bayern Munich et le LOSC. Complètement dépassé par le milieu bavarois, l’Italien a perdu sa capacité à conserver le ballon face au pressing adverse. À cela s’ajoutent une qualité de passe en baisse et plusieurs pertes de balle dans des zones dangereuses. Avec un milieu (Vitinha, Danilo Pereira, Carlos Soler et Fabian Ruiz) et un schéma de jeu qui évoluent constamment, le joueur de 30 ans a dû mal à trouver des repères avec ses coéquipiers. Face au LOSC, il a seulement réussi 82% de ses passes (63/77) et 85% contre le Bayern Munich, des chiffres assez faibles quand on connaît les qualités de l’Italien dans ce domaine. À cela s’ajoute un total de 16 pertes de balle face aux Dogues (13 face aux Munichois), des chiffre assez élevés qui montrent les difficultés rencontrées dans le jeu par Il Gufetto.

Point positif à noter. Après son penalty inexistant concédé et un carton jaune récolté face à Lille, Marco Verratti a aussi été l’un des acteurs de la belle remontée du PSG dans le dernier quarts d’heure. Piqué dans son orgueil après cette injustice, l’Italien n’a pas hésité à se projeter balle au pied et a notamment été à l’origine de l’égalisation de Kylian Mbappé face aux Nordistes. Si Marco Verratti traverse une période délicate depuis quelques temps, il a déjà prouvé qu’il était capable de sortir des grandes performances malgré un manque de rythme criant. En espérant le retrouver à son réel niveau dès ce dimanche face au rival marseillais.

Heatmap de Marco Verratti face au LOSC (Sofascore)