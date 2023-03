Quelle est la place de Mbappé dans la légende du PSG ?

Après avoir égalé le record d’Edinson Cavani face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a définitivement marqué l’histoire du PSG face au FC Nantes en dépassant la barre symbolique des 200 buts. Un nouveau record pour le Français qui lui offre une belle place parmi les légendes du club.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé s’est très vite montré indispensable et a confirmé tout son talent. Au fil des saisons, le numéro 7 des Rouge & Bleu a gravi les échelons et a pris une place importante dans les équipes dirigées par Unaï Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Mais depuis deux ans, l’international français est devenu un élément incontournable de l’effectif, à tel point que ses rares absences se ressentent dans les résultats de l’équipe. Et ce samedi, l’attaquant de 24 ans est officiellement entré dans l’histoire du club en devenant l’unique meilleur buteur avec son 201e but en 247 matches. Comme un symbole, le Parisien a marqué ce but historique en portant le brassard de capitaine. « Si on m’avait dit que j’allais marquer un but avec le brassard de capitaine pour battre le record, je n’y aurais pas trop cru. Je joue pour écrire l’histoire et j’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire. C’est magnifique. Mais il y a encore du chemin à faire. C’est un accomplissement personnel et je suis venu aussi pour des accomplissements collectifs », a déclaré l’attaquant à l’issue de la victoire face au FC Nantes. Pour rappel, il était déjà devenu le meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions en octobre dernier (34 réalisations). Surtout, le champion du Monde 2018 affiche un rythme impressionnant depuis cinq ans et a toujours au minimum marqué 20 buts dans une saison avec les Rouge & Bleu.

Saison 2017-2018 – 21 buts

Saison 2018-2019 – 39 buts

Saison 2019-2020 – 30 buts (un exercice interrompu par le Covid-19)

Saison 2020-2021 – 42 buts

Saison 2021-2022 – 39 buts

Saison 2022-2023 – 30 buts

C'EST FAIT ‼️ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT AVEC CE 201e BUT, LE SEUL MEILLEUR BUTEUR DE L'HISTOIRE DU PARIS SAINT-GERMAIN ET DÉPASSE DONC EDINSON CAVANI 🥇❤️💙‼️



🎨 @canalsupporters #PSGFCN pic.twitter.com/4XRFfmBdW4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Mbappé plus décisif à l’extérieur

Meilleur buteur de Ligue 1 lors des quatre dernières saisons, Kylian Mbappé est en course pour être son propre successeur. Sur ses 201 buts au PSG, Kylian Mbappé en a inscrit plus à l’extérieur qu’à domicile. En effet, il a marqué à 105 reprises loin de ses bases contre 94 au Parc des Princes (et 2 sur terrain neutre). Sur ses 201 buts, il en a seulement marqué 20 sur penalties. Dans le détail, le natif de Paris a marqué 137 buts en Ligue 1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des Champions. Sa victime préférée est le Dijon FCO (12 buts), suivi de l’AS Monaco, Montpellier, l’Olympique Lyonnais et Lille (10 buts). Preuve de sa condition physique irréprochable, l’ancien Monégasque a marqué 48 buts dans le dernier quart d’heure d’un match (sa période la plus prolifique dans une rencontre) et inscrit plus de buts en seconde période (119) qu’en première (81). Pourtant, dans l’histoire du PSG, c’est Zlatan Ibrahimovic qui possède le meilleur ratio but / match avec 0,87, devant Kylian Mbappé (0,81), Neymar Jr (0, 68), Edinson Cavani (0,66) et Pedro Miguel Pauleta (0,52).

Les 10 meilleurs buteurs de l’histoire du PSG

Kylian Mbappé – 201 buts en 247 matches Edinson Cavani – 200 buts en 301 matches Zlatan Ibrahimovic – 156 buts en 180 matches Neymar Jr – 118 buts en 173 matches Pedro Miguel Pauleta – 109 buts en 211 matches Dominique Rocheteau – 100 buts en 255 matches Mustapha Dahleb – 98 buts en 310 matches François M’Pele – 95 buts en 217 matches Angel Di Maria – 92 buts en 295 matches Safet Susic – 85 buts en 344 matches

📱 | Edinson Cavani félicite Kylian Mbappé de l’avoir dépassé au classement des meilleurs buteurs du PSG 🇺🇾🤝🇫🇷 pic.twitter.com/dXKf1o3MuK — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2023

Le record de Di Maria désormais dans le viseur ?

Après avoir dépassé Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club, Kylian Mbappé aura désormais en ligne de mire le record d’un autre Sud-Américain. Celui d’Angel Di Maria et ses 112 passes décisives dans l’histoire du PSG. En plus d’être un buteur prolifique, l’attaquant français est également un distributeur de caviars. En 247 matches avec le PSG, le joueur de 24 ans a délivré 84 passes décisives. Il se place à la 3e troisième position au classement des meilleurs passeurs de l’histoire derrière Safet Susic (103 passes) et Angel Di Maria (112). Chaque saison, le numéro 7 des Rouge & Bleu compte au minimum 10 passes décisives sous le maillot parisien (8 dans l’exercice en cours). Meilleur passeur du championnat la saison passée, le champion du Monde avait réalisé un total de 26 passes décisives toutes compétition confondues.

Les 5 meilleurs passeurs de l’histoire du PSG

Angel Di Maria – 112 passes décisives 295 matches Safet Susic – 103 passes décisives en 344 matches Kylian Mbappé – 84 passes décisives en 247 matches Mustapha Dalheb – 80 passes décisives en 310 matches Neymar Jr – 77 passes décisives en 173 matches

