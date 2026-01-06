Bernat : « J’étais tellement heureux de voir le PSG gagner la Ligue des champions »

Juan Bernat a joué pendant sept ans au PSG. Le latéral gauche espagnol est sous le charme de son ancienne équipe, lui qui a tenu à souligner le gros travail de Luis Enrique au PSG.

Arrivé au PSG durant l’été 2018, Juan Bernat a rapidement trouvé une place de titulaire dans le couloir gauche du club de la capitale. Il a aussi très rapidement conquis les cœurs des supporters des Rouge & Bleu, notamment avec ses buts importants en Ligue des champions. Mais malheureusement, l’international espagnol a été freiné par plusieurs blessures lors de son aventure au PSG. En sept ans, dont deux ans en prêt au Benfica (2023-2024) et à Villarreal (2024-2025), Juan Bernat aura participé à 128 matches toutes compétitions confondues pour huit buts et onze passes décisives. Sans club depuis l’été dernier, Juan Bernat (32 ans) s’est confié au quotidien sportif espagnol AS. Il a évoqué son passage au PSG, le PSG actuel, la Ligue des champions remportée par les Rouge & Bleu ainsi que Luis Enrique…

Le PSG vu de l’intérieur

« Le PSG a connu une croissance fulgurante. À mon arrivée, il n’avait peut-être pas encore la structure du Bayern Munich, mais rares sont les clubs au monde qui peuvent se le permettre. L’ambition du projet parisien est incroyable. Et sa trajectoire parle d’elle-même, puisqu’en 2025, il est le meilleur club d’Europe et du monde. »

Être dans un vestiaire avec beaucoup de stars

« Eh bien, une fierté, la vérité. Un footballeur ne peut pas demander plus, car partager la vie quotidienne avec ce genre de joueurs vous rend meilleur. Chaque entraînement était une expérience formidable. Mais pas seulement pour avoir Messi, Mbappé ou Neymar comme coéquipiers. Pouvoir travailler par exemple avec Marco Verratti était un luxe. Quels footballeurs exceptionnels. »

Ce que Luis Enrique a changé au PSG

« Il leur a apporté de l’équilibre. J’étais tellement heureux pour tout le club lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions. Dans le football, il ne suffit pas d’avoir de grands joueurs, ce que nous avions certainement à mon époque et que nous avons encore aujourd’hui. (…) Dans le football, avoir un peu de chance dans les moments clés joue un rôle, tout comme le fait d’être une équipe de onze joueurs qui savent défendre. Avec Luis Enrique, le PSG a opéré les ajustements nécessaires pour devenir une équipe très équilibrée. »





