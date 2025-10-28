Vitinha : « C’était un privilège de partager le terrain avec Verratti »

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha a côtoyé pendant un an Marco Verratti. L’international portugais n’a pas tari d’éloges sur le milieu de terrain italien.

Inconnu à son arrivée au PSG durant l’été 2012, Marco Verratti a très rapidement pris une place de titulaire au milieu de terrain des Rouge & Bleu. Il est également rentré très rapidement dans les cœurs des supporters du PSG. Après onze ans au club, il a quitté Paris pour rejoindre le Qatar durant l’été 2023. Pendant un an, il a partagé le milieu de terrain avec Vitinha. Au moment d’évoquer Marco Verratti, le numéro 17 du PSG s’est montré extrêmement élogieux.

« J’ai senti qu’on se complétait très bien »

« C’était un plaisir, c’était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi, je me considère jeune, mais j’étais encore plus jeune, je venais d’arriver et de jouer au milieu avec lui, c’était vraiment un privilège. C’est un milieu 100 % complet, il avait tout. Il avait la défense, il avait l’attaque, il avait la vision, il avait la technique, il était un milieu total, louange le numéro 17 du PSG dans une interview accordée à Ici Paris Île-de-France qui sera diffusée en intégralité demain. J’ai bien aimé jouer avec lui, j’ai senti qu’on se complétait très bien aussi. C’est dommage aussi qu’on n’ait pas pu jouer plus ensemble, mais j’étais bien content de partager le terrain avec lui. C’est un magicien, un grand milieu de terrain. »





