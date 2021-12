Bitton : « J’ai aimé la prestation du PSG hier soir »

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre le Club Bruges (4-1) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont réalisé une très bonne première mi-temps avant de lever le pied en seconde. Stéphane Bitton a salué cette victoire.

« Ils ont fini en beauté, victoire 4 à 1. J’ai aimé la prestation du PSG hier soir face à Bruges. Du mouvement, de l’intensité, des buts enfin. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Je suis souvent là à critiquer le PSG, à critiquer son jeu. Hier soir, tout, c’est bien passé ou quasiment. On a vu de belle promesse du duo Mbappé-Messi. […]Messi quand même cinq buts en cinq matches de Ligue des Champions pour un garçon qui se cherche et qui tâtonne, c’est déjà pas mal, salue le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Il y a aussi le retour de Marco Verratti. Quand il est là, ce n’est plus tout à fait la même chose. Il est capable de tout et surtout de mettre le pied sur le ballon, de jouer vite, de casser les lignes. Hier, on a vu un football simple, le football comme on aime. […]On est tout à fait content de ce résultat.«