Kylian Mbappé a encore une fois été le meilleur joueur du PSG ce soir contre Bruges dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Buteur au bout d’une minute et onze secondes, son but le plus rapide depuis le début de la carrière juste devant celui contre Nantes en Ligue 1 le 20 novembre dernier (1 minute et 39 secondes). Il s’est offert un deuxième but après 6 minutes et 21 secondes. Le deuxième doublé le plus rapide en C1 après Rodrygo pour le Real Madrid contre Galatasaray en novembre 2019 (06:13).

Avec ce doublé, l’attaquant du PSG a inscrit ses 30e et 31 buts en Ligue des Champions. Mbappé est ainsi devenu le plus jeune joueur à atteindre ce cap dans l’histoire de la compétition (22 ans et 352 jours). Avec sa passe décisive pour Lionel Messi, il est désormais impliqué sur 51 buts (31 buts et 20 passes décisives) en 51 matches de C1. Depuis ses débuts dans la compétition en 2016/17, il a été impliqué sur au moins 3 buts dans un même match lors de 6 rencontres européennes. Cette saison, il a été décisif au moins une fois lors des six matches de phase de poules. En entrant en jeu en fin de match, Leandro Paredes a joué son 100e match sous le maillot Rouge & Bleu. Dans le détail, 60 matches de Ligue 1 (1 but, 4 passes décisives), 15 de Coupe de France (1 but), 4 de Coupe de la Ligue, 2 Trophées des Champions et 19 d’UEFA Champions League (1 passe décisive).