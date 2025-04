Candidat pour le futur stade du PSG, Aulnay-sous-Bois dévoile un premier un visuel

Désireux d’être propriétaire de son propre stade, le PSG a vu l’un des candidats pour accueillir sa future enceinte dévoiler un premier visuel.

Face au refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, les dirigeants du PSG ont pris une décision forte. Dans les années à venir, le club parisien quittera son enceinte mythique pour s’installer dans un stade flambant neuf où il sera propriétaire. Depuis plusieurs mois, les Rouge & Bleu ont prospecté dans la région parisienne pour trouver le meilleur terrain possible. À ce jour, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou l’ancien hippodrome de Ris-Orangis (Essonne) sont les pistes les plus sérieuses.

Situé au nord de la région Ile-de-France, Aulnay-sous-Bois n’est pas l’option privilégiée à ce jour. Mais la ville de Seine-Saint-Denis croit toujours en ses chances. Il y a plus d’un an, le maire de la commune, Bruno Beschizza (LR), avait adressé un courrier au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Quelques mois après, « la municipalité et le territoire Paris Terres d’envol ont mandaté l’aménageur francilien Sequano, ‘en vue de la création d’opérations d’aménagement à partir de 2026′ », rapporte Le Parisien. Sa proximité avec le RER B, la future station de la ligne 16 du Grand Paris Express, trois autoroutes, la gare TGV et deux aéroports (Roissy et Le Bourget) permet à la commune d’y croire. Ainsi, la collectivité a fait appel à l’agence d’architecture et d’urbanisme Vera Broëz afin d’imaginer les futures infrastructures du PSG.

En plus du stade, ce projet inclurait une Arena, un campus, des terrains d’entraînement, un centre médical, un centre d’affaire, des hébergements, un parking en silo et des boutiques… Ce qui permettrait de créer le « PSG Land » afin d’accueillir du public durant toute l’année. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire pencher la balance en faveur d’Aulnay-sous-Bois. Toujours selon les informations du quotidien francilien, la commune de Saint-Denis « n’a fait l’objet d’aucune visite de terrain de la part de responsable du club de la capitale. » Mais pas de quoi refroidir le maire Bruno Beschizza.

