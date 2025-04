Fabian Ruiz sur Luis Enrique : « C’est notre leader, celui qui a fait grandir l’équipe »

Devenu un titulaire important du PSG dans cette seconde partie de la saison, Fabian Ruiz a profité de cette trêve internationale pour s’exprimer sur la forme des Rouge & Bleu.

Au PSG depuis juillet 2022 (113 matches, 9 buts), Fabian Ruiz a pris une dimension plus importante depuis l’arrivée de Luis Enrique. En cette année 2025, l’international espagnol est même devenu un élément incontournable du onze parisien. Appelé avec l’Espagne durant cette trêve internationale, le numéro 8 des Rouge & Bleu a évoqué, dans un entretien à Marca, ses axes d’amélioration, l’importance de Luis Enrique et la forme actuelle du PSG et d’Ousmane Dembélé. Extraits choisis.

Comment se définit-il en tant que footballeur ?

« Je me sens à l’aise dans la course, avec le ballon et dans un jeu de position. J’aime entrer dans la surface, mais j’aime aussi descendre pour recevoir et faire sortir le ballon de l’arrière. J’essaie de combiner un grand déplacement sur le terrain avec un jeu de possession. »

Ce que lui demandent ses entraîneurs sur le terrain

« La même chose en équipe nationale que dans mon équipe : être un finisseur, finir. Je travaille pour améliorer ma finition, pour avoir plus de buts, pour finir le jeu quand je suis près de la surface. Mais je fais toujours attention à la défense, une facette dans laquelle je me sens à l’aise. Tout comme j’arrive dans la zone adverse pour attaquer, je dois faire de même dans notre zone pour aider à la défense. »

Son ressenti après les regrets de Luis Enrique de ne pas l’avoir convoqué à la Coupe du monde 2022

« De la gratitude, parce qu’il reconnaît le travail que je fais. À l’époque, il avait décidé de ne pas m’emmener et je l’ai respecté. L’Espagne a beaucoup de joueurs de ce niveau et l’entraîneur doit prendre des décisions. C’est un grand entraîneur, je l’ai toujours dit. »

A-t-il demandé des explications à Luis Enrique lors de son arrivée à Paris ?

« Non, parce que ce sont des décisions qui doivent être prises par l’entraîneur. Bien sûr, j’aurais aimé être là, mais nous n’en avons jamais parlé. J’ai seulement essayé de m’améliorer, de faire ce qu’il me demande. Et je pense que ses paroles découlent de cet effort. »

A-t-il vu le documentaire sur Luis Enrique

« Oui, bien sûr. Il reflète sa personnalité, une personne transparente, qui se montre au jour le jour. C’est notre leader, celui qui a fait grandir l’équipe. Nous sommes heureux de l’avoir. As-tu été surpris ? Pas du tout. Nous l’avons presque 24 heures sur 24, nous n’avons donc pas été surpris. »

Le PSG a-t-il conscience qu’il fait peur à l’Europe ?

« Depuis l’année dernière, nous faisons de grands matchs. Cette saison, nous nous sommes déjà totalement adaptés à ce que voulait l’entraîneur. C’est vrai que c’était un changement radical, mais nous sommes dans une bonne dynamique, avec une grande disposition, encore en course dans toutes les compétitions, et notre objectif est de continuer comme ça pour que l’année soit réussie. »

Comment expliquer la défaite du match aller face à Liverpool et la victoire à Anfield ?

« Le football. Personne ne vous garantit qu’en jouant mieux, vous allez gagner un match. À la fin, il faut mettre le ballon au fond, et Liverpool a été meilleur à l’aller. Nous avons fait un grand match, nous nous sommes créé des occasions très nettes, mais nous n’en avons pas profité. Le match retour a été plus équilibré et le football nous a rendu justice en nous donnant la qualification, que nous méritions, je pense. »

La forme étincelante d’Ousmane Dembélé

« La vérité c’est qu’il est dans une dynamique incroyable, et pas seulement avec le ballon. Sans le ballon, il montre aussi que c’est un footballeur très intelligent, qui presse bien et qui donne tout sur le terrain. Il récolte les fruits de ses efforts. Au final, tant de travail… les buts sont venus à lui, mais il nous apporte bien plus. »

Le PSG et l’Espagne pratiquent-ils le meilleur football en Europe ?

« Oui, je ne vais pas mentir. Le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. L’année dernière, nous avons atteint les demi-finales et maintenant nous sommes en quarts de finale. Avec l’équipe nationale, nous venons de remporter le championnat d’Europe, ce qui signifie que nous sommes les meilleurs en Europe. C’est pour cela qu’il ne faut pas se relâcher, il faut continuer dans cette dynamique et montrer que nous sommes parmi les meilleurs. »

Luis Enrique a déclaré que le PSG allait être une meilleure équipe après le départ de Kylian Mbappé

« C’est son opinion. Nous sommes une équipe et tous les attaquants nous apportent beaucoup, aussi bien offensivement que défensivement. C’est ce que le coach nous demande : attaquer tout en défendant en bloc. Il est impensable de ne pas le faire, car celui qui ne le fait pas ne joue pas. Nous avons un grand effectif, et quand quelqu’un entre, l’équipe n’en souffre pas. »

Jusqu’où peut aller Fabian Ruiz ?

« D’habitude, je ne pense pas trop à l’avenir, je préfère me concentrer sur le présent et m’améliorer chaque jour. Je sais que je peux toujours donner plus de moi-même. J’essaie toujours d’apporter quelque chose de plus à l’équipe et de m’améliorer petit à petit. Je ne me fixe pas de limites, j’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même à chaque match. »

Sa méthode de récupération entre les matches

« J’y accorde beaucoup d’importance. Je fais tout ce que je peux pour récupérer le plus rapidement possible : j’ai du personnel à la maison, une salle de sport, un sauna, de l’eau froide, un caisson hyperbare, un physio personnel… Tout ce dont vous avez besoin. Il est essentiel de bien récupérer et rapidement pour éviter les blessures. »