Philippe Clement a affronté trois fois le PSG cette saison. Deux fois avec le Club Bruges, pour un nul et une défaite en Ligue des Champions, et donc ce dimanche après-midi lors de la large victoire de l’AS Monaco contre les Rouge & Bleu (3-0) lors de la 29e journée de Ligue 1. Le technicien belge espère que ce très beau succès sera un match référence pour son équipe.

« On a mis en place un pressing. C’est un style de jeu que je veux voir. On est désormais capable de faire ça, de plus en plus longtemps durant un match, savoure Clement après la victoire de Monaco contre le PSG pour Prime Video. On va encore beaucoup grandir comme équipe. C’est le style de jeu que je veux voir avec cette équipe. […]Un match comme aujourd’hui doit être une référence. Quand on joue comme ça, c’est beaucoup plus plaisant. […]Je n’ai pas été étonné par mes joueurs. Je suis très content de la réaction collective. Les joueurs ont montré beaucoup d’agressivité positive et la volonté de jouer vraiment haut. »