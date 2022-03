Le gros coup de gueule de Thierry Henry contre le PSG

Les joueurs du PSG ont livré une piteuse prestation ce dimanche après-midi sur la pelouse de Monaco (3-0) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. On avait l’impression que beaucoup n’avaient pas la tête à ce match. Présent en bord de terrain en tant que consultant Prime Video, Thierry Henry a poussé un gros coup de gueule sur la mentalité des Parisiens.

« Ce n’est pas seulement le maillot, ce n’est pas aujourd’hui, c’est depuis le début de la saison qu’on voit la même chose, c’est assez souvent que le PSG fait ça, s’emporte le champion du monde 98. C’est à répétition. Quelle est la ligne directrice du club ? Le maillot doit transcender les gens. J’ai joué au Barça, si tu ne respectes pas ce que tu as à faire, tu pars, au Bayern tu pars, dans les grands clubs tu pars, au PSG est-ce que tu pars ? Dix titres c’est énorme, tu ne dois pas le banaliser mais tu ne dois pas faire ça. Il y a un manque de connexion entre le club et les anciens du PSG, les anciens supporters du club, il est géré comme une compagnie et non comme un club, il faut retrouver cette connexion avec la communauté.«