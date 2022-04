Clermont très diminué avant le match contre le PSG

Samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse du stade Gabriel Montpied pour y défier Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu devront faire sans Leandro Paredes, Ander Herrera et Abdou Diallo alors que d’autres joueurs sont incertains (Navas, Bernat, Draxler…).

Du côté de Clermont, le groupe n’est pas non plus au complet. Cédric Hountondji, victime d’une fracture du bras gauche est forfait pour la fin de la saison et manquera donc le match du PSG. Touché au mollet, Vital Nsimba devrait lui aussi manquer à l’appel comme le rapporte l’Equipe. Pierre-Yves Hamel (cuisse) et Elbasan Rashani (cuisse) seront absents. Jim Allevinah (cheville) est incertain. Expulsé contre Nantes le week-end dernier, Salis Abdul Samed est suspendu pour samedi. Johan Gastien et Lucas Da Cunha, positifs au Covid la semaine dernière, seront du groupe clermontois.