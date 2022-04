Sorti sur blessure juste avant la mi-temps contre Lorient, Leandro Paredes se tenait les adducteurs au moment de rentrer aux vestiaires. Comme nous vous avions révélé sur nos réseaux sociaux, on craignait en interne une déchirure au niveau des adducteurs dimanche soir avant les résultats des examens pour l’ancien du Zenit. Mais le média argentin Tyc Sports expliquait un peu plus tôt dans la semaine que le milieu de terrain souffrait d’une rupture de l’insertion droit de l’abdomen en plus d’une blessure à l’adducteur et qu’une opération était envisagée.

Ce jeudi, le PSG – via un communiqué médical – a évoqué la situation de Leandro Paredes. Il « souffrait d’une pubalgie depuis plusieurs semaines et a été opéré avec succès aujourd’hui à Paris. » Il doit reprendre la compétition dans deux mois. Sa saison est donc bien terminée.