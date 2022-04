Lors de cette 31e journée de Ligue 1, le PSG se déplace au Stade Gabriel-Montpied afin d’y affronter le Clermont Foot, ce samedi à 21h sur Canal + Décalé. A l’occasion de cette rencontre, c’est Eric Watellier qui a été désigné arbitre central. Ce dernier sera accompagné de Frédéric Haquette et Djemel Zitouni en arbitres assistants, Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre, enfin, Bastien Dechepy et William Lavis seront à la vidéo.

Pour son seizième match de Ligue 1 de la saison, Eric Watellier arbitrera pour la troisième fois les deux clubs concernés par cette partie. En quinze rencontres arbitrées, il a distribué 48 cartons jaunes et 3 cartons rouges lors de cet exercice 2021-2022. Le PSG a connu la victoire lors de ses deux matchs dirigés par Eric Watellier cette saison, face à Brest (4-2) lors de la 3e journée, et face à Reims (0-4) lors de la 22e journée. L’arbitre avait par ailleurs obtenu, respectivement, les notes de 8 et 7.