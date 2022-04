Grâce à son match nul contre Lens hier soir au Parc des Princes (1-1), le PSG a remporté le titre de champion de France, le dixième de son histoire. Même si une partie des supporters a décidé de quitter les tribunes à un quart d’heure de la fin du match, pour célébrer entre eux à l’extérieur du temple parisien, les Rouge & Bleu ont fêté ce nouveau trophée au sein des vestiaires. On a même pu voir Keylor Navas, Sergio Ramos et leurs enfants revenir sur la pelouse du Parc et y rester longtemps pour savourer ce titre.

Sur leurs réseaux sociaux, les joueurs du PSG ont dévoilé leurs joies après cette victoire en championnat amplement mérité. Comme depuis qu’il est arrivé au PSG, lorsque son compère Lucas était encore-là, Marquinhos a lancé le fameux « Champion mon frère !« . Le capitaine parisien a aussi posé pour un selfie avec les jeunes Xavi Simons, Éric Junior Dina-Ebimbe ou encore El Chadaille Bitshiabu et Nuno Mendes. Dans le vestiaire, le champagne a coulé à flots comme on a pu le voir sur le compte twitter des Rouge & Bleu. Sur son compte Instagram, Gianluigi Donnarumma a posté un selfie de lui et de Keylor Navas, tout content de remporter ce titre de champion de France. Enfin, les hispanophones ont poursuivi la soirée ensemble.