Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 avril 2022, lendemain du 10e sacre historique des Rouge & Bleu. Le PSG est officiellement champion de France 2022 après son match nul face au RC Lens (1-1), Marco Verratti entre dans l’histoire, Mbappé l’homme de la saison, le bilan des recrues, les notes des Parisiens et une altercation à l’entraînement des Féminines du PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur ce dixième titre de champion de France du PSG après son match nul face au RC Lens (1-1), pourtant réduit à dix en seconde période. Un sacre qui s’est obtenu dans une ambiance particulière au Parc des Princes. Pourtant, Mauricio Pochettino avait opté pour la deuxième fois d’affilée un système à trois défenseurs (Marquinhos, Kimpembe, Ramos) dans une équipe espérée par de nombreux observateurs et supporters depuis le début de saison. « Le résultat jure avec l’attente, avec une solution qui n’a rien apporté, notamment du côté des pistons et devant avec un trio sur la même ligne de droite à gauche et trop à l’écart de l’intérieur du jeu », constate LP. Après la perte du titre la saison passée, l’Hexagoal revient dans la capitale, mais cette saison laissera un goût amer au vu de l’effectif parisien. « Paris a ennuyé dans le jeu toute la saison ou presque (…) et ce titre émane des exploits répétés de Kylian Mbappé toujours meilleur buteur et passeur du championnat. » Un 10e titre marqué par l’empreinte du numéro 7 parisien.

En remportant son 8e titre de champion de France depuis son arrivée à Paris en 2012, Marco Verratti entre dans l’histoire de la Ligue 1 en étant le premier joueur à réaliser cette performance. Il devance Marquinhos et Thiago Silva (7) dans l’histoire du PSG. Dans le championnat français, il fait mieux que Jean-Michel Larqué (AS Saint-Etienne), Hervé Revelli (AS Saint-Etienne), Grégory Coupet (OL), Juninho (OL) et Sidney Govou (OL). Au club depuis l’âge de 19 ans, l’Italien, aujourd’hui âgé de 29 ans, est devenu un joueur majeur du championnat français « grâce à sa technique et sa longévité avec 242 matches de Ligue 1 sur les 373 joués avec le PSG. » La semaine passée, il était d’ailleurs devenu le joueur le plus capé des Classiques avec 19 rencontres face à l’OM. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Marco Verratti (373 matches) aura pour prochain objectif personnel de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, en devançant Jean-Marc Pilorget (435 matches entre 1975 et 1989).

Le quotidien francilien revient également sur l’ambiance étrange qui régnait au Parc des Princes ce samedi soir. Comme indiqué dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de célébrer ce sacre à l’extérieur du Parc des Princes, devant le Virage Auteuil. Deux raisons expliquent ce choix. Premièrement, aucune célébration n’est prévue au Parc avant la réception du FC Metz le 21 mai prochain. Deuxièmement, le CUP a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement envers le club et sa politique sportive depuis quelques semaines. « Le CUP avait prévenu cette semaine que la possible arrivée du 10e titre ce samedi ne changerait rien et il a tenu promesse, laissant les quelque 40 000 autres spectateurs effectuer un (timide) travail de chants. » Présents dans les tribunes mais silencieux, les ultras parisiens ont quitté le stade à la 75e minute de jeu (le PSG menait 1-0 avec un carton rouge côté lensois) pour fêter à l’extérieur ce titre historique. « Fumigènes, feux d’artifice, drapeaux… Tout y passe pour les fans les plus fervents du PSG. » Concernant les tribunes du Parc des Princes, elles se sont vidées 20 minutes après le coup de sifflet final, tandis que 2.000 personnes célébraient encore à l’extérieur.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 5 – Marquinhos 5, Ramos 5.5, Kimpembe 5 – Hakimi 5, Gueye 5, Verratti 6, Mendes 4 – Messi 6.5, Mbappé 5, Neymar 5.5

Le Parisien revient aussi sur l’affaire qui a secoué les Féminines du PSG ce samedi à l’entraînement. Alors que les Parisiennes affrontent ce dimanche l’Olympique Lyonnais en demi-finales aller de l’UEFA Women’s Champions League, une échauffourée a éclaté à l’entraînement entre Kheira Hamraoui et plusieurs de ses coéquipières, accompagnée de nombreuses insultes. Comme le relate le quotidien francilien, la milieu parisienne a adressé des reproches à Sandy Baltimore lors d’une phase de jeu arrêtée. « Le ton monte entre les deux femmes avant que d’autres joueuses, dont Katoto et Diani, qui ne parlent plus à Hamraoui depuis des mois, ne s’en mêlent. » Après avoir été séparées par le staff, l’entraînement a pris fin plus tôt que prévu. De son côté, le PSG a confirmé, via un communiqué, « un incident entre joueuses » mais se concentre pour le moment sur le match face à l’OL. De son côté, Kheira Hamraoui n’a pas été retenue dans le groupe pour le déplacement à Lyon.

De son côté, L’Equipe revient aussi sur ce 10e titre de champion de France du PSG. Un trophée obtenu avec une partie du public silencieuse et un match nul face au RC Lens (1-1). Si au coup de sifflet final certains joueurs ont salué les spectateurs depuis le rond central, d’autres sont rentrés directement aux vestiaires. Avec un effectif pléthorique, les supporters parisiens en attendaient plus cette saison. « Ils imaginaient une année féerique, se voyaient tout rafler, se réinstaller sur leur trône domestique mais également régner au-delà des frontières. » Mais l’élimination rocambolesque face au Real Madrid en Ligue des champions aura laissé des traces. Désormais, l’avenir de Mauricio Pochettino sera au centre de l’actualité. Sous contrat jusqu’en 2023, le coach argentin n’a jamais réussi à installer un style de jeu dans son équipe. « Le manager argentin aurait aimé savourer un peu plus cet instant, son premier titre de champion comme entraîneur, mais lui non plus n’avait pas envie de s’éterniser sur la pelouse. » L’ancien de Tottenham se doute bien que son avenir va s’écrire ailleurs. « Ce qu’il ne sait pas, en revanche, c’est à quel moment le couperet va tomber. Maintenant que le titre est officiel, tout peut arriver », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur la saison de Kylian Mbappé, l’homme qui a porté le PSG cette saison. Meilleur buteur (22 buts) et passeur (14 passes) du championnat, le Français a été l’homme de ce 10e sacre en Ligue 1, alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain. Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival mais finalement retenu par la direction, l’international français a été, dans un premier temps, sifflé par son public, avant d’être ovationné pour sa saison et ses performances. Après une prise de parole dans les médias, le champion du Monde 2018 « s’affranchit des considérations sur son avenir pour se replonger pleinement dans la compétition. » Une grande réussite pour l’attaquant du PSG dans une équipe qui montre de nombreuses lacunes à plusieurs niveaux. « Semaine après semaine, il enchaîne les performances abouties avec une régularité inédite, décisif comme jamais grâce à un registre étoffé. » À 23 ans, il est devenu le leader technique de son équipe et a décroché son 5e titre de champion (4 avec Paris, 1 avec Monaco) de sa jeune carrière. Il peut également devenir le meilleur buteur du championnat pour la quatrième saison d’affilée.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 5 – Marquinhos 6, Ramos 5, Kimpembe 5 – Hakimi, 6, Gueye 4, Verratti 3, Mendes 4 – Messi 6, Mbappé 4, Neymar 4

L’Equipe fait aussi un bilan du recrutement décevant du PSG. Après l’euphorie de l’été dernier avec les arrivées de Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Leo Messi, l’heure est au bilan pour ces joueurs. Et « à l’exception de Donnarumma et à un degré moindre de Nuno Mendes« , les autres n’ont pas répondu aux attentes. Rayon satisfaction, Gigio Donnarumma a montré qu’il représentait l’avenir malgré son erreur face au Real Madrid et sa fébrilité depuis quelques matches. Autre recrue qui a donné satisfaction : Nuno Mendes. Prêté avec option d’achat par le Sporting CP, le latéral portugais de 19 ans doit encore progresser mais il a montré de belles qualités. « Le PSG souhaite lever son option d’achat d’environ 40M€. » Dans la catégorie « pas trop mal mal peut mieux faire », on retrouve Achraf Hakimi. Après un bon début de saison, le Marocain « a disparu peu à peu. » Concernant les trois joueurs arrivés libre de tout contrat, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Leo Messi, ils ont déçu cette saison entre blessures à répétition pour certains et mauvaises performances sportives pour d’autres.

Le Journal du Dimanche revient aussi sur le sacre du PSG en Ligue 1. Un point suffisait aux Parisiens pour officialiser ce titre. Après une belle ouverture du score de Lionel Messi, Corentin Jean a égalisé pour les Sang & Or en fin de match (1-1), malgré leur infériorité numérique. « Résultat : des sifflets sont tombés des tribunes au coup de sifflet final. Avant que quelques acclamations ne reprennent le dessus. » Avec ce 10e titre de champion de France, le PSG possède désormais tous les records dans l’Hexagone : « championnat (à égalité avec l’AS Saint-Étienne), Coupe de France (14), Trophée des champions (10) et Coupe de la Ligue (9). » Mais un exercice avec un seul titre gagné reste un échec pour les Rouge & Bleu. De plus, depuis l’élimination en Ligue des champions, le silence des dirigeant interpelle. « Prémices d’un tremblement de terre ? Les prochains jours vont tourner autour de l’avenir de Kylian Mbappé », conclut le JDD.

Enfin, La Voix du Nord met en avant la combativité du RC Lens pour arracher le match nul contre le PSG, au Parc des Princes. En infériorité numérique après l’expulsion de Danso à la 57e minute de jeu, Franck Haise a décidé de modifier son équipe en apportant des changements. Après le but de Leo Messi qui a réveillé le public parisien, Jean-Louis Leca a sauvé à plusieurs reprises sa formation, avant de voir Corentin Jean égalisait en fin de match (88′). « Même à dix contre onze contre le champion de France, le RC Lens n’a jamais renoncé, hier au Parc des Princes, créant la sensation par cette égalisation méritée et qui le laisse plus que jamais dans la course à l’Europe », rapporte le quotidien local.