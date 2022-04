Le PSG est sacré champion de France ! Ce dimanche soir face au RC Lens, les Parisiens ont concédé le match nul dans les ultimes minutes de la partie (1-1), mais cela suffisait pour que les Rouge & Bleu soient sacrés. Mais cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de déjà travailler sur son prochain mercato pour améliorer encore davantage son effectif après une saison contrastée en Ligue des Champions et en coupe de France.

Pas satisfait de son temps de jeu, Keylor Navas a fait clairement comprendre qu’il souhaitait que les choses changent pour ne plus être le numéro 2. Une situation qu’a confirmé de nombreux médias qui expliquent que le Costaricain pourrait quitter la capitale française pour aller chercher une place de titulaire. Des informations confirmées par Fabrizio Romano. Le spécialiste mercato a annoncé sur son compte Twitter que Donnarumma n’avait pas l’intention de quitter le PSG cet été et qu’il devrait donc rester. Arrivé à l’été 2021 à Paris, le jeune portier italien (21 ans) représente clairement l’avenir à ce poste. Du côté de Keylor Navas, le journaliste italien informer qu’il pourrait donc être à la recherche d’une nouvelle expérience ailleurs qu’au PSG. On se dirige donc tout droit vers la fin de l’alternance des gardiens et donc vers un départ de l’ancien madrilène.