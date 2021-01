Aujourd’hui à 17 heures, le tirage au sort des différents tableaux de l’édition 2020-2021 de la Coupe de France avait lieu. Comme chaque année, le PSG et l’ensemble des clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice à partir des 32es de finale de la compétition. Cette saison, en raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de créer un tournoi amateur et professionnel, qui se rejoindront ensuite à partir des 16es de finale. Pour son entrée en lice, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’EA Guingamp (Ligue 2) ou du SM Caen (Ligue 2) en 32es de finale de Coupe de France. Cette rencontre se jouera le mardi 9 ou mercredi 10 février prochain. Ce match entre Guingamp et Caen (8es tour) aura lieu le 19 ou 20 janvier 2021.

Tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France masculine

Groupe A USL Dunkerque ou Amiens SC / FC Metz Stade de Reims / Valenciennes FC ou FC Chambly-Oise Dijon FCO / LOSC

Groupe B Girondins de Bordeaux / Toulouse FC ou Chamois Niortais FC Stade Brestois / Pau FC ou Rodez AF Angers SCO / Stade Rennais

Groupe C Clermont Foot 63 ou Grenoble Foot 38 / AS Monaco Olympique Lyonnais / Berrichonne Châteauroux ou Ac Ajaccio Nîmes Olympique / OGC Nice

Groupe D RC Strasbourg Alsace / Montpellier Hérault SC AS Nancy Lorraine ou FC Sochaux-Montbéliard / AS Saint-Etienne ESTAC Troyes ou AJ Auxerre / Olympique de Marseille

Groupe E FC Lorient / Le Havre ou Paris FC EA Guingamp ou SM Caen / Paris Saint-Germain FC Nantes / FC Lorient



Outre le tableau masculin, le tirage au sort de la Coupe de France féminine avait également lieu ce jeudi après-midi. Les Féminines du PSG se déplaceront sur la pelouse (Stade Auguste Gentelet) du FC Fleury 91 pour les 16es de finale de la compétition. Un derby francilien qui aura lieu le 30 ou 31 janvier prochain. De son côté, l’Olympique Lyonnais, tenant du titre, affrontera le Stade de Reims.

Tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France féminine (voie clubs D1 Arkema)