Talk CS : Le PSG doit-il absolument recruter cet hiver ?!

À moins de deux mois du mercato, les rumeurs se multiplient autour de nouvelles arrivées au PSG alors que les blessures s’accumulent aussi…

Les matchs passent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Alors qu’ils restent dans le top 5 de la Ligue des Champions et en tête de la Ligue 1, les hommes de Luis Enrique tombent un à un et enchaînent les blessures. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a enregistré 22 blessures et ce sont douze joueurs qui ont déjà intégré l’infirmerie Rouge & Bleu. Aujourd’hui, Désiré Doué, Ousmane Dembele, Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront absents au moins pour les prochaines semaines. Une situation qui interpelle et qui pourrait pousser la direction parisienne a recruté cet hiver. Et les rumeurs s’accumulent depuis quelques jours. De Dayot Upamecano à Ibrahima Konaté, en passant par Eric Garcia ou encore Alexey Batrakov, de nombreux joueurs sont associés au PSG et ces bruits ne sont pas prêts de s’arrêter.

Alors, est ce que Paris doit absolument recruter cet hiver ? Si oui, à quel poste ? Quels seraient les meilleurs profils pour intégrer le système exigeant de Luis Enrique ? Toutes les réponses à ces questions posées sont à retrouver dans le dernier Talk CS avec autour de la table Jonathan Bensadoun et Mehdi Houzirane.

