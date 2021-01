L’édition 2021 de la Coupe de France a longtemps été menacée en raison de la pandémie du Coronavirus qui ne permettait pas au club amateur de jouer leurs matches dans la compétition. Cette dernière était même proche d’être tout bonnement annulée avant que la Fédération Française de Football trouve une solution pour que la doyenne des compétitions en France se joue en cette année 2021. Pour cela, la FFF a crée deux “tournois” avec d’un côté les clubs amateurs et de l’autre les clubs professionnels. Les deux “tournois” se rejoindront ensuite à partir des 16e de finales de la Coupe de France. Le tirage au sort des 32es de finale – qui concerne le PSG et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 – va se dérouler ce jeudi à 17 heures en direct sur Eurosport 2. Une heure avant ce tirage au sort, la FFF a dévoilé les groupes pour ce tirage au sort des 32es de finale. Le PSG se trouve dans le groupe E en compagnie de Lens, Nantes, Lorient et de deux qualifiés du 8e tour de la compétition parmi Caen, Guingamp, Le Havre et le Paris FC (tous en Ligue 2). L’adversaire des Rouge & Bleu pour ces 32e de finale fait partie de cette liste.

Les groupes des 32es de finale, avec les clubs de Ligue 1

Groupe A: Dijon, Lille, Metz, Reims + 2 qualifiés (parmi Amiens, Chambly, Dunkerque, Valenciennes)

Groupe B: Angers, Bordeaux, Brest, Rennes + 2 qualifiés (parmi Niort, Pau, Rodez, Toulouse)

Groupe C: Lyon, Monaco, Nice, Nîmes + 2 qualifiés (parmi Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Grenoble)

Groupe D: Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg + 2 qualifiés (parmi Auxerre, Nancy, Sochaux, Troyes)

Groupe E: Lens, Lorient, Nantes, PSG + 2 qualifiés (parmi Caen, Guingamp, Le Havre, Paris FC)

Groupes pour le tirage au sort des 32e de CDF (FFF)

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France Féminine se déroulera également ce jeudi après-midi à partir de 17 heures. Le PSG se trouve dans le groupe A en compagnie de Soyaux, Guingamp, Fleury, Bordeaux et Le Havre.

Les groupes des 16es de finale de la Coupe de France féminine

Groupe A: Soyaux, Guingamp, Fleury, Bordeaux, Le Havre, PSG

Groupe B: Dijon, Issy, Montpellier, Lyon, Paris FC, Reims