Après sa cruciale victoire contre Manchester United en milieu de semaine (1-3), le PSG s’est de nouveau imposé à l’extérieur à Montpellier sur le même score pour conserver sa place de leader en Ligue 1. Passeur décisif lors de cette rencontre, Angel Di Maria est impliqué sur 6 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 contre les Montpelliérains (5 buts, 1 passe décisive). Premier buteur du match, Colin Dagba est impliqué sur deux buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). Titulaire dans la défense à trois de Thomas Tuchel, Layvin Kurzawa a offert son 100e but à Kylian Mbappé sous le maillot Rouge & Bleu. Ses quatre dernières passes décisives en Ligue 1 ont d’ailleurs été distillées pour le numéro 7 parisien. Moise Kean s’est offert un magnifique but hier soir, son cinquième but lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1. Soit autant que lors de ses 40 précédents (Ligue 1, Premier League, Serie A). Enfin, le PSG a marqué lors de 38 de ses 39 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1.