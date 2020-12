Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, Kylian Mbappé a scellé la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier (1-3). Il a ainsi marqué son 100e but qui le fuyait depuis trois matches. Au micro de Canal Plus, le numéro 7 parisien s’est réjoui d’atteindre ce cap sous le maillot Rouge & Bleu.

Son 100e but

Mbappé : “Ça faisait quelques matches que je voulais le marquer ce 100e but. C’est une libération surtout dans un grand club comme ça avec tous les grands joueurs qui sont passés ici. Quand j’ai signé ici jamais je ne pensais marquer trois buts déjà. Cela faisait partie des objectifs lointains mais d’y arriver je veux remercier mes coéquipiers, le club qui m’a donné la confiance depuis trois ans que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Merci à toutes les personnes qui y travaillent et mes coéquipiers aussi.“

Son rôle de passeur

Mbappé : “Je pense que je peux m’améliorer dans ce secteur, je peux plus faire marquer. J’ai une marge là-dessus. J’ai peut-être beaucoup de passes décisives mais pour ma marge je pense que je peux faire encore mieux mais ça va venir avec le temps.“

Sa blessure

Mbappé : “Je pense que je peux encore progresser physiquement. Ma gêne à la cuisse que j’ai eu j’ai beaucoup travaillé en sélection. Ça m’a bien aidé que le club et la fédération s’entendent parfaitement. Ça a fait beaucoup parler. C’est pour ça que j’ai pu jouer dès la fin de la trêve internationale. Je me sens de mieux en mieux et l’enchaînement des matches va me permettre de revenir à 100%. Marquer 200 buts ? Je ne pensais pas marquer 100 buts déjà. 200 c’est encore loin. Marquer des buts déjà, marquer mardi en Ligue des Champions. Quand je suis arrivé, je voulais progresser au maximum et tu ne t’améliores pas en un an. J’ai vécu beaucoup de choses ici, le club m’a toujours soutenu, les supporters aussi. C’est super d’avoir le soutien des gens. Ça fait un petit bout de temps que je suis ici et ça me fait plaisir.“