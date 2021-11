Debrief ASSE / PSG : Une victoire douloureuse…

Après la défaite concédée à Manchester (2-1), le PSG renoue avec la victoire en s’imposant à Saint-Etienne (3-1) pour un 13e succès en championnat. Les hommes de Mauricio Pochettino confortent donc leur avance en tête de la Ligue 1 avec 12 points d’avance sur Rennes et 14 sur Nice mais une fois encore, Paris a encaissé 1 but.

Si les Stéphanois sont parvenus à ouvrir la marque en première mi-temps, le Paris Saint-Germain a dominé la rencontre et a réussi à faire la différence en fin de match grâce à Angel Di Maria et Marquinhos. Mais ce match laissera un goût amer dans bouche avec la blessure, qui on espère ne sera pas trop grave, de Neymar. Une prestation sur laquelle sont revenus nos journalistes Théodore Vives et Jonathan Bensadoun avec un debrief vidéo en mode « Canap’ Supporters » à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube. N’hésitez pas à vous abonner et à donner votre ressenti sur la rencontre dans l’espace commentaire. Bon visionnage !