Le PSG s’est imposé face à Saint-Étienne ce dimanche (1-3), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. S’il n’a pas été le plus brillant des Parisiens face à Saint-Étienne, Lionel Messi a délivré trois passes décisives. Il a offert deux buts à Marquinhos et un à son compatriote argentin Angel Di Maria. Cette performance est rare mais a déjà été réalisée par des joueurs du club de la capitale, dont quelques argentins, explique Le Parisien.

C’est la cinquième fois dans sa carrière que Lionel Messi réalise trois passes décisives en une seule rencontre. La dernière fois, c’était en 2019 face au Betis Séville en Liga. Angel Di Maria et Javier Pastore ont eux aussi réalisé un triplé de passes décisives en un seul et même match. ‘El Fideo’ l’avait fait à deux reprises, en l’espace de cinq jours en octobre 2019 (Bruges, OM). Pour ce qui est de Javier Pastore, il avait distribué trois caviars face à Metz le 28 avril 2015 au Parc des Princes. En dehors des joueurs argentins, Bonaventure Kalou avait réalisé pareille performance face À Metz en 2005. Safet Susic détient le record avec cinq passes décisives contre Bastia en 1984. Juste derrière, on retrouve Zlatan Ibrahimovic avec ses quatre passes en 2012 face au Dinamo Zagreb.