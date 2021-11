ASSE / PSG : Les notes des Parisiens

Ce dimanche à un horaire inhabituel (13h sur Prime Video & Canal Plus Sport), le PSG affrontait l’AS Saint-Etienne à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Sous la neige et le froid de Geoffroy Guichard, Mauricio Pochettino était privé de trois milieux de terrain (Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera), mais avait réservé une surprise dans son onze avec la titularisation de Sergio Ramos aux côtés de Marquinhos. Le coach argentin avait misé une nouvelle fois sur son quatuor offensif Ángel Di María, Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Les Parisiens pensent commencer de la meilleure des manières… Mais le but est refusé pour un hors-jeu (justifié) de Neymar. Les Rouge & Bleu poussent mais se font surprendre suite à une merveille d’action de Khazri. Le Tunisien sert Kolodziejczak qui bute sur Donnarumma mais Bouanga a bien suivi pour ouvrir le score (0-1, 23e). Le tournant du match se déroule à la 44e minute. Mbappé est bien lancé dans la profondeur mais est fauché irrégulièrement Kolodziejczak… Carton rouge mérité ! Sur le coup-franc qui suit, Leo Messi dépose sur la tête de Marquinhos qui égalise (1-0, 45e+2). En deuxième mi-temps, les Parisiens continuent de pousser et multiplient les occasions franches devant le but. À 15 minutes de la fin, Di Maria donne l’avantage grâce à une belle frappe enroulée et une merveille de passe de Messi. (2-1, 79e). Marquinhos se permet même de marquer un doublé avec un coup du chapeau de passe décisive de la Pulga (3-1, 90e+1). La fin de match laissera un vrai goût amer dans la bouche avec la sortie sur blessure de Neymar à cinq minutes de la fin. Le club de la capitale s’envole en tête de la Ligue 1 mais espère surtout que son génie brésilien n’est pas trop gravement blessé…

Les notes de la rédaction Canal Supporters : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Ramos 6, Marquinhos 8, Bernat 6 – Gueye 7, Danilo 6.5 – Messi 6.5, D i Maria 6, Neymar 5, Mbappé 4

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Ramos 6, Marquinhos 8, Bernat 6 – Gueye 7, Danilo 6,5 – Messi 6,5, Di Maria 5,5 , Neymar 4,5, Mbappé 3,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Ramos 6, Marquinhos 8, Bernat 5,5 – Gueye 7,5, Danilo 6,5 – Messi 7, Di Maria 5,5, Neymar 5, Mbappé 3,5

Les notes d’Hugo Bouchara : Donnarumma 5 – Hakimi 5 ,Ramos 6,5, Marquinhos 8, Bernat 6 – Gueye 7,5, Danilo 7 – Messi 7, Di Maria 6, Neymar 5, Mbappé 4,5

Les notes de Théodore Vives : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Ramos 6, Marquinhos 8, Bernat 6 – Gueye 7,5, Danilo 7 – Messi 6, Di Maria 6, Neymar 5, Mbappé 4,5

Les notes de Streve Arrigononi : Donnarumma 5 – Hakimi 6 , Ramos 6, Marquinhos 7, Bernat 6 – Gueye 6 , Danilo 6 – Messi 6, Di Maria 5, Neymar 4, Mbappé 3

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Marquinhos 8, Ramos 7, Bernat 7 – Danilo 7, Gueye 6 – Di Maria 8, Messi 6, Neymar 7 – Mbappé 5