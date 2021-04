Di Maria : “C’est un moment important pour le club”

Angel Di Maria a été très bon ce soir lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) qui permet tout de même de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Au micro de RMC Sport 1, El Fideo a tenu à féliciter ses coéquipiers. “Nous avons fait un très bon travail, l’équipe a beaucoup essayé. On a battu la meilleure équipe de la saison passée et on va en demi-finales. Je pense que c’est mérité pour nous tous. On a travaillé très dur pour atteindre ces objectifs. L’entraînement, la concentration tous ensemble. C’est un moment important pour le club et espérons qu’on pourra aller encore plus loin. On mérite cette qualification.“