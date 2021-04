Neymar : “Le PSG est une grande équipe”

Ce soir, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern Munich, le tenant du titre. Neymar a été époustouflant ce soir mais a été malchanceux sur ses actions devant le but (2 poteaux). Elu homme du match, le Brésilien (29 ans) a tenu à saluer la performance de son équipe lors de cette double confrontation. “On est très heureux. On a affronté une grande équipe, mais on est aussi une grande équipe, on a éliminé le champion d’Europe. Nos objectifs sont respectés. Maintenant, on est en demi-finales, on doit encore travailler, s’améliorer, et on espère faire de belles demi-finales, lance Neymar au micro de RMC Sport 1. On est vraiment une équipe, on se parle beaucoup. Marquinhos nous a parlé pendant le match, pour nous aider à nous organiser. On est une équipe vraiment compétitive, tous ensemble. Di Maria a beaucoup couru aujourd’hui.” Neymar qui est également revenu sur ses actions manqués. “Il m’a manqué si peu mais le plus important, c’est qu’on est qualifié, et je suis très heureux. Le PSG est une grande équipe, c’est sûr. On est en demi-finales et maintenant, on vise plus grand.”