Direct PSG – Gini Wijnaldum à la Factory

S’il est déjà officiellement un joueur du PSG (jusqu’en 2024) depuis le 10 juin, Georgino Wijnaldum (30 ans) n’était pas encore passé par la case Paris (ou Boulogne en l’occurrence). L’international néerlandais est arrivé à la Factory vers 11 heures. Il doit passer par toutes les obligations administratives et de communication pour le club avant de se consacrer aux tests physiques de présaison. Il ne devrait plus tarder à sortir. Jonathan Bensadoun est devant le siège du PSG pour vous faire vivre l’actualité via Canal Supporters. Bientôt, à venir, les premières images de Gini Wijnaldum en région parisienne. Le joueur ne se rendra que demain au camp des Loges.