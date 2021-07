Kylian Mbappé de retour au Camp des Loges

Après quelques semaines de vacances, Kylian Mbappé – sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG – a effectué son retour au Camp des Loges ce jeudi, comme dévoilé via son compte Instagram. L’international français, dont l’avenir au PSG est au centre des débats, doit passer les tests physiques de pré-saison. Il a notamment écourté de quelques heures ses vacances afin de reprendre l’entraînement plus tôt.

À priori, l’attaquant due 22 ans ne devrait pas disputer les deux matches amicaux face au Genoa (24 juillet) et le FC Séville (27 juillet). De son côté, Georginio Wijnaldum était également présent à Paris ce jeudi en fin de matinée. Comme dévoilé par Jonathan Bensadoun via le compte Twitter de Canal Supporters, l’international néerlandais est passé par la Factory (siège social du club) pour remplir toutes les obligations administratives et de communication pour le club. Le joueur ne se rendra que demain au camp des Loges.