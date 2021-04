Draxler “option sérieuse pour le Bayern”

En fin de contrat en juin avec le PSG, Julian Draxler (27 ans) bénéficie de la confiance de Mauricio Pochettino qui n’hésite pas à faire appel à l’international allemand. Ainsi mercredi, contre Angers (5-0), le joueur a rappelé toute sa finesse technique avec deux passes décisives. Déjà libre de s’engager avec tout club pour la saison prochaine, Julian Draxler peut ressembler à une opportunité pour un FC Bayern, par exemple. Si le site spécialisé Fussballtransfers a rapporté cette semaine que Julian Draxler avait été proposé au Bayern et que le club bavarois était assez ouvert sur le sujet, le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg corrige quelque peu. L’expert des affaires concernant le FC Bayern a expliqué via son podcast “Meine Bayern-Woche” que Julian Draxler allait bien quitter le PSG cet été mais que les discussions entre le champion d’Europe en titre et le clan Draxler n’avaient pas encore eu lieu. Par ailleurs, il n’a pas été proposé. Cependant, Julian Draxler est une option sérieuse pour le Bayern, explique Plettenberg. En tant que joueur libre contractuellement, il s’intègre parfaitement dans la stratégie munichoise. De plus, sa polyvalence offensive en fait un parfait successeur à Douglas Costa, qui quittera Munich cet été. Le PSG avait payé 36M€ en janvier 2017 pour signer Draxler.