Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 avril 2021, veille de match de Ligue 1 à Metz, et à J-5 avant la première manche de la demi-finale contre Manchester City.

Mauricio Pochettino “s’avance vers ses heures les plus brûlantes sur un banc”, juge L’Equipe. “Il va devoir gérer la montée en puissance de plusieurs joueurs importants blessés et faire des choix à des postes stratégiques où la concurrence est apparue. Marquinhos a repris l’entraînement. Il devrait être prêt pour mercredi. Mais il lui manquera nécessairement un peu de rythme. Verratti participe aux séances. Tout comme Navas, ménagé pour un virus et une douleur à l’épaule. Diallo pourrait être intégré au groupe demain. Le défenseur est attendu pour mercredi. […] Une concurrence, parfois inattendue, s’est installée ces derniers jours. Elle concerne notamment le poste de latéral droit. Dagba a-t-il semé le doute ? Florenzi n’est pas aujourd’hui dans un état athlétique optimal. Face à la vivacité d’un Mahrez ou Foden, le profil tout en explosivité de Dagba peut être intéressant.” Pour le journal sportif, il y a aussi concurrence dans l’entrejeu pour accompagner Gana Gueye. Leo Paredes et Danilo Pereira étant en concurrence. “Enfin, le chantier de l’animation offensif sera central. Avec Verratti en 10 ? Dans ce cas-là, comment articuler le reste du quatuor ? Icardi, en inscrivant quatre buts en deux matches, s’est signalé. Le déplacement à Metz donnera de premiers éléments pour mieux cerner le plan de jeu de Poche mercredi.” L’Equipe tente ce XI de départ pour demain (17h) : Navas – Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bakker – Paredes, Herrera ou Verratti – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean ou Icardi.

Du côté du Parisien, on donne la parole à Pauline Gueye, la femme d’Idrissa Gueye. Elle se confie sur son rôle dans le couple qu’elle forme avec le milieu de terrain du PSG. En outre, on trouve dix experts qui évaluent les forces et les faiblesses de chacun des candidats au titre en L1. Pour Laure Boulleau, cela va se jouer entre le PSG et Monaco. “La victoire du PSG sur Saint-Etienne dimanche n’est pas ordinaire. De telles victoires à la dernière minute, c’est hyper fédérateur. Le PSG est parfois passé au travers, mais entre la qualification face au Bayern champion d’Europe et ce succès sur Saint-Etienne, une véritable dynamique est enclenchée”, juge-t-elle. Jérôme Alonzo est sur la même ligne : “Le PSG a l’effectif le plus qualitatif et le plus profond. Il a l’expérience du money time et est le seul à ne plus avoir de confrontation directe. Et il y a leur momentum. A 45 se­con­des près, leur saison a peut-être tourné contre les Verts.”