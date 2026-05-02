Dro : « Un match qui est en dessous de nos attentes »

Pour son match contre Lorient ce samedi après-midi, le PSG a concédé le nul avec une équipe remaniée (2-2). Dro Fernandez, titulaire, est revenu sur ce match frustrant.

Le PSG pouvait prendre provisoirement neuf points d’avance sur Lens en cas de succès contre Lorient ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée en perspective de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich dans quatre jours, le PSG a concédé un nul contre les Merlus qui ont marqué sur leurs deux seules occasions alors que les Parisiens, qui ont mené à deux reprises, se sont procurés de très nombreuses occasions et même touché trois fois les poteaux (2-2). Au micro de beIN SPORTS 1, Dro Fernandez est revenu sur ce partage des points.

« Nous avons quand même pris un point »

« Ça a été un match qui est en dessous de nos attentes. Nous avons quand même pris un point pour continuer. Mes marges de progression ? En défense, il y a plein de choses à améliorer, bien évidemment. Mais je suis jeune, j’ai l’avenir devant moi. Luis Enrique a beaucoup parlé avec moi, il a un rôle important sur votre carrière ? Oui. Je suis venu ici, au PSG, en grande partie grâce à lui et à travers lui. Je veux lui rendre tout ça sur le terrain, bien évidemment. La demi-finale retour ? Oui, on est prêt. On l’a déjà montré et nous allons décrocher la victoire, je pense. »