Senny Mayulu regrette les occasions manquées du PSG

Quatre jours avant de se déplacer à Munich, le PSG a concédé le match nul contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 après avoir mené deux fois au score (2-2).

Ce samedi après-midi, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. Après avoir mené deux fois au score, le club de la capitale a concédé le match nul devant son public (2-2). Avec ce partage des points, le PSG laisse la possibilité à Lens de revenir à quatre points. Au micro de beIN SPORTS 1, Senny Mayulu est revenu sur ce match nul frustrant.

« On essaye de retenir le positif »

« On a eu beaucoup d’occasions, on a touché le poteau. Après, ils ont bien défendu aussi. Franchement, ils ont super bien défendu. Ils revenaient à chaque fois mais on a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas réussi à marquer. Mais ce n’est pas grave, on essaye de retenir le positif. Quelle est l’idée en tête avant le Bayern ? C’est ça d’être un sportif, c’est de passer à autre chose vite. Là, malheureusement, on n’a pas réussi à gagner le match mais on garde le positif. On part de ce match la tête haute et on se concentre sur la suite et sur le match du Bayern. »