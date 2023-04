Pisté par le PSG, Victor Osimhen verra son nom associé au club de la capitale jusqu’au mercato d’été 2023. Le Nigérian auteur d’une excellente saison avec le Napoli affole les compteurs et tous les grands d’Europe.

Victor Osimhen semble être une piste on ne peut plus importante dans les esprits des décideurs du Paris Saint-Germain. Cependant, l’attaquant est également l’objet des convoitises de Manchester United et du Bayern Munich. Le PSG devra donc faire face à la concurrence, puis aux dirigeants napolitains qui attendent au moins 100 millions d’euros pour libérer leur attaquant star. Si la piste menant Victor Osimhen au PSG semble bien réelle, Didier Drogba estime que le choix ne serait pas le meilleur pour le Nigérian : « Osimhen ? S’il est vraiment dans le viseur d’un club comme le PSG, cela montre toute l’étendue de son talent et de la saison qu’il est en train de réaliser. Mais, le PSG n’est pas le club qu’il lui faut pour continuer sa progression« , a déclaré la légende ivoirienne sur le plateau de Canal +.