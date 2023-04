Le PSG a quitté la Ligue des Champions prématurément en huitième de finale face au Bayern Munich de Dayot Upamecano. L’international français s’est livré dans une bataille sans nom lors de cette double confrontation, notamment face à Kylian Mbappé, son partenaire chez les Bleus.

C’est dans les colonnes de nos confrères d’Onze Mondial que Dayot Upamecano s’est exprimé. L’occasion pour le défenseur central du Bayern Munich de se confier sur sa relation avec Kylian Mbappé : « J’ai une bonne relation avec Kylian, comme avec tous mes autres partenaires. On rigole beaucoup ensemble, on a longuement discuté après le match de Ligue des Champions face au PSG. C’est un talent. Pour moi, Kylian Mbappé est une légende française. Je n’ai pas peur de le dire. Tu ne peux pas mettre trois buts en finale de Coupe du Monde et ne pas être considéré comme un légende. Personne n’a réalisé un tel exploit dans l’histoire. Aucun Français ne l’a fait en tout cas. Évidemment, quand je suis avec lui, je ne lui dis pas que c’est une légende française. Mais tout ce qu’il a fait jusqu’aujourd’hui, c’est déjà énorme« . Celui qui s’apprête à disputer la manche retour de son quart de finale de C1 face à Manchester City ce mercredi soir est également revenu sur son duel direct avec le numéro 7 du Paris Saint-Germain : « Mon duel face à lui en Ligue des Champions a fait beaucoup de bruit comme tu dis. Mais moi, je dirais que c’était un travail d’équipe (sourire). C’est la vérité. Moi, tout seul, je n’aurais pas pu m’en sortir. On a joué comme une équipe et on a réussi à contenir le PSG. On a très bien défendu et le PSG a eu du mal. Avant le match, je n’avais pas peur, je savais que j’allais me retrouver face à Kylian, mais je ne peux pas avoir peur d’un adversaire. Il est vrai que je le connais, je sais comment il joue, c’est peut-être un avantage. Mais je ne l’ai pas stoppé tout seul. C’est Twitter qui dit ça. On n’a pas échangé pendant le match, je n’aime pas trop parler à mes adversaires pendant le match, je reste concentré sur ma tâche« .

Son parcours en France

Au cours de cet entretien avec nos confrères d’Onze Mondial, Dayot Upamecano a également fait référence à des titis parisiens. Fomé à Valenciennes, le défenseur central a rejoint le RB Salzbourg dès 2015 sans jamais avoir évolué en Ligue 1 : « Je n’ai jamais joué en Ligue 1, je suis parti très tôt. Je regarde beaucoup la Ligue 1 et la Premier League. Les gens sous-estiment beaucoup la Ligue 1. Je trouve que c’est un bon championnat. Je n’y ai jamais joué donc je ne peux pas vraiment savoir. Mais quand je regarde les matchs, je vois beaucoup de qualité. Ça joue vite vers l’avant, c’est agressif, il y a de très bons joueurs. Pourquoi ne pas jouer en Ligue 1 à l’avenir, mais pour le moment, je suis bien au Bayern Munich. Si j’étais resté en France, je ne sais pas si j’aurais connu la même trajectoire. C’est dur à dire. En tout cas, je n’ai pas de regret par rapport à ma carrière. Je ne peux pas savoir comment ma carrière se serait déroulée. J’ai pris un autre chemin. J’ai opté pour l’étranger, et aujourd’hui, je suis fier de mon parcours« .

Bien qu’il ait quitté la France assez tôt dans son parcours, Dayot Upamecano continue donc de suivre la Ligue 1, et a un œil bien aiguisé sur les jeunes talents qui y évoluent, dont des titis parisiens : « De nombreux talents jouent en Ligue 1, je pense à Fofana et Disasi de l’AS Monaco, sans oublier Kylian Mbappé. Chez les jeunes joueurs, je ne peux pas te citer tous les talents, mais il y a Warren Zaïre-Emery par exemple. Il y a Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri et plein d’autres« .